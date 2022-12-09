جورجينا تستعرض صورها في الدوحة وتعلق بالعربية

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها بعدة صور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أثناء مؤازرتها "للدون" في مونديال قطر.

ونشرت جورجينا رودريغيز عدة صور لها عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" وعلقت على واحدة منها: "صحراء الدوحة، قطر" وعلى أخرى بالعربية "كأس العالم قطر".

كما شاركت جورجينا متابعيها بصورة لها نشرتها في خاصية "استوري" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي يتابعه أكثر من 40 مليونا و300 ألف شخص، في الصحراء عند الغروب.

instagram/georginagio

ونشرت صورة عبر خاصية "استوري" أيضا للاعبي منتخب البرتغال، وكتب عليها اسم كريستيانو مع العلم البرتغالي ونجمة.

instagram/georginagio

وكانت جورجينا قد أبدت امتعاضها من عدم مشاركة رونالدو أساسيا في مباراته أمام سويسرا (6-1) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

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وبعد المباراة، نشرت جورجينا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها من داخل ملعب "لوسيل" الذي استضاف اللقاء، وعلقت قائلة: "تهانينا للبرتغال، بينما غنى 11 لاعبا السلام الوطني، كانت كل عدسات الكاميرات مسلطة عليك (كريستيانو رونالدو)".

وأضافت: "يا له من عار ألا نتمكن من الاستمتاع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة، ظل المشجعون يصرخون باسمك ويطلبون مشاركتك".

وتابعت: "أتمنى من الله ومن صديقك العزيز فرناندو (سانتوش مدرب البرتغال) أن يجعلونا نرقص من الفرح ليلة أخرى".

ويستعد المنتخب البرتغالي لمباراته المرتقبة ضد نظيره المغربي غدا السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

المصدر: "instagram/georginagio"