رئيس الأهلي يهنئ المغرب ويشيد بقطر

هنأ رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، جماهير المغرب بالإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه منتخب "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وفجر منتخب المغرب مفاجأة كبرى بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال الخطيب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الراعي الثالث لنادي الأهلي: "منتخب المغرب فخر العرب، لقد أسعدنا جميعا، وشرّف كل الأمة العربية بأداء مميز وإنجاز تاريخي".

وأضاف: "المنتخب المغربي أثبت أن الكرة العربية من خلال الانضباط والالتزام والثقة بالنفس قادرة على المنافسة في أكبر المستويات".

وجدد التهنئة للمسؤولين على الكرة المغربية، متمنيا التوفيق ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة الكبيرة.

وحرص محمود الخطيب على الإشادة بما قدمته دولة قطر والتي تنظم بطولة تاريخية مبهرة، مؤكدا أن دولة قطر صعبت المهمة على أي دولة بعدها.

وأوضح أن قطر قدمت صورة مبهرة للعالم بأجمعه، ووجه التحية للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وقدم الشكر للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري الذي بذل جهودا خارقة في سبيل خروج البطولة بهذه الصورة.

وأضاف: "نحن في غاية السعادة بما قدمته قطر والمغرب، وهو ما يثبت قدرة الدول العربية على تقديم نجاحات تنظيمية وتنافسية كبيرة".

وأشار الخطيب إلى أنه يتمنى أن يكون هذا الإنجاز دافعا للأمة العربية، ودعوة لإعادة الحسابات في المنظومة الرياضية المصرية: "أتمنى أن نعيد النظر في أمور عديدة خاصة بالمنظومة الكروية، لأن مصر أم الدنيا وتستحق مكانة أفضل كثيرا".

وأتم: "مصر أول دولة عربية وإفريقية تصل لكأس العالم في 1934، ولكن لا نريد أن نعيش على التاريخ، بل يجب أن نعمل بجدية ونعيش الواقع".

يذكر أن منتخب مصر لم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم سوى 3 مرات، أعوام 1934 و1990 و2018، وودعها جميعا من الدور الأول.

المصدر: وسائل إعلام