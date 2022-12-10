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أردوغان يهنئ المغرب بفوزه على البرتغال

الرياضة

أردوغان يهنئ المغرب بفوزه على البرتغال
AP
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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أردوغان: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".

المصدر: RT

مونديال قطر

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