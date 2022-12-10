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نواب أتراك يحتفلون بفوز المغرب على البرتغال (فيديو)

الرياضة

نواب أتراك يحتفلون بفوز المغرب على البرتغال (فيديو)
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نشر النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمر الله إيشلير، مقطع فيديو يظهر فيه وعدد من النواب في البرلمان التركي يحتفلون بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي.

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وظهر في مقطع الفيديو عدد من النواب وهم يهتفون "فاس فاس"، حيث أن "فاس" هو اسم المغرب باللغة التركية.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أمر الله إيشلير (هو رئيس لجان التعليم الوطني والثقافة والرياضة والشباب في البرلمان التركي) تعليقا على مقطع الفيديو: "بعد فوز المنتخب المغربي وتأهله للنصف النهائي ⁧في كأس العالم⁩ قطر 2022..نفرح نحن النواب الأتراك داخل مبنى البرلمان التركي ونقدم تهانينا للمنتخب المغربي ولشعب المغرب الشقيق..‏ألف مبروك".

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال، وذلك بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 1-0، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر، اليوم السبت.

المصدر: RT

مونديال قطر

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