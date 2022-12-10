احتفالات ضحمة في فلسطين بالتأهل التاريخي للمغرب (فيديو)
عمت الأفراح الأراضي الفلسطينية، ابتهاجا بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي 1-0، والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم "قطر 2022" .
وخرج الآلاف من المشجعين إلى الشوارع والساحات في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، للاحتفال بهذا النصر والإنجاز التاريخي لأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم في بلد عربي نجح بامتياز في تنظيم كأس العالم.
هذه هي أمتنا العربية والإسلامية ... نحن أحق من يفرح .— غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) December 10, 2022
شوارع فلسطين أصبحت شبه مغلقة بسبب الإحتفالات بفوز المغرب🇵🇸🇲🇦 pic.twitter.com/sVzfMpXGi4
شوارع فلسطين الان احتفالا بفوز المغرب على البرتغال 🇲🇦🇵🇸#كأس_العالم_قطر2022pic.twitter.com/OKftrqR5pC— هُنا غزة _ here Gaza 🇵🇸 (@here_gaza) December 10, 2022
افراح مقدسية بفوز #المغرب 🇲🇦. اهل فلسطين 🇵🇸 يحتفلون بصعود المغرب لدور ربع النهائي #كأس_العالم_قطر2022pic.twitter.com/Gbpjd2jfzk— Bakr Khallaf | أبوبكر خلاف (@bakr_khallaf) December 10, 2022
غزة تحتفل بفوز المغرب 🇲🇦 #غزة#فلسطين#كأس_العالم_قطر2022pic.twitter.com/BbxAORcvUu— A R A F A T (@arafatooda) December 10, 2022
فلسطين تحتفل..وهذه احتفالات #باب_العامود في #القدس 🇲🇦🇵🇸#المغربpic.twitter.com/o4Mk19fKWl— Najwan Simri نجوان سمري (@SimriNajwan) December 10, 2022
المصدر: وكالات