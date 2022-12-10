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شاهد.. رد فعل رونالدو بعدما "طار" النصيري ليهز شباك البرتغال

الرياضة

شاهد.. رد فعل رونالدو بعدما
AP
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بلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي لمونديال قطر بتغلبه على البرتغال 1-0 السبت، ليصبح أول بلد عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم.

وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، بعدما حلق عاليا كـ"الطائر" ليسبق الحارس البرتغالي ويسدد الكرة برأسه في الشباك.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتواجد على مقاعد البدلاء، ورصدت الكاميرات رد فعله لحظة تسجيل منتخب المغرب لهدفه الأول.

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وبدا واضحا على وجه رونالدو الحسرة والضيق، وظهرت عليه علامات الغضب وهو جالس على مقعد البدلاء.

ويلعب المغرب في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة فرنسا ضد إنجلترا التي ستقام لاحقا.

المصدر: RT

مونديال قطر

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