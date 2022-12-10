مونديال قطر.. فان خال يؤكد انتهاء مسيرته مع المنتخب الهولندي

أكد المدرب لويس فان خال، انتهاء مسيرته مع منتخب هولندا بعد خروجه من الدور ربع النهائي لمونديال قطر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وقال المدرب المحنك الذي يبلغ 71 عاما في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي أقيمت أمس الجمعة: "لن أتابع عملي كمدرب مع المنتخب الهولندي. كانت مباراتي الأخيرة في ثالث فترة لي".

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وأضاف "أنا فخور جدا. استدعيت العديد من اللاعبين الشباب، لكي يتعلموا. أسسنا تشكيلة، وعندما أنظر خلفي، أرى أمورا إيجابية. لا يخالجني شعور أنني خسرت، لمجرد أن ذلك حصل بركلات الترجيح".

وتابع "في مطلق الأحوال، ما أتركه خلفي هي تشكيلة رائعة. هو منتخب متماسك جدا وتقني. أشرفت على تدريبه خلال 20 مباراة، ولم نخسر أبدا. هو جيد لسبب ما. كما لعبنا ضد أفضل الدول".

وعاد فان خال من التقاعد لتدريب هولندا العام الماضي على الرغم من معركته القاسية مع سرطان البروستات، علما بأنه سبق له أن أشرف على الفريق في فترتين سابقتين (2000-2001 و2012-2014).

المصدر: أ ف ب