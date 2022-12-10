ميسي لمهاجم هولندا: اذهب أيها الأحمق! (فيديو)

شهدت مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر توترا كبيرا أثناء المباراة وبعدها، ودخل النجم ليونيل ميسي في مشاحنات عديدة مع لاعبي هولندا ومع المدير الفني لويس فان غال.

لكن اللقطة الأكثر إثارة للجدل، عندما كان ميسي يجري مقابلة مع قناة "تي واي سي" وفجأة قطع حديثه وبدأ يوجه الشتائم لأحد اللاعبين، إذ قال "ما الذي تنظر إليه، اذهب أيها الأحمق!".

🎥مترجم | ميسي لـ مهاجم هولندا فيغورست: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟". pic.twitter.com/QL0O6wogVi — بلاد الفضة فيديو 🎥. (@ViaARG) December 9, 2022

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المراسل الذي أجرى المقابلة "جاستن إيدول" سئل عن اللاعب الذي كان يوجه ميسي له تلك الكلمات الغاضبة، فأوضح أنه اللاعب رقم 19 في هولندا، المهاجم فوتر فيرخورست، الذي سجل هدفي "الطواحين".

من جهته قال فيرخورست تعليقا على ما حدث : "شعرت بخيبة أمل مما فعله ميسي، أردت ان أصافحه لكنه لم يمد يده، أنا لا أفهم الإسبانية لكني أعتقد أنه قال بعض الكلمات غير الجيدة.

وشهدت المباراة مناوشات عديدة بين لاعبي المنتخبين، مع إشهار الحكم لاهوز 15 بطاقة صفراء، كأكثر رقم في تاريخ المونديال لمباراة واحدة.

وواصل ميسي إثارة الجدل بهجومه على المدرب الهولندي لويس فان غال، قائلا إنه لم يحترمه.

وكان فان غال قلل من قيمة ميسي في الملعب، وقال إنه لم يظهر أمام هولندا في نصف نهائي مونديال 2014.

ولم يكتف ميسي بالهجوم على فان غال بعد المباراة، إذ وجه له رسالة غير مباشرة عند تسجيله الهدف الثاني لبلاده، إذ توجه أمامه واحتفل على طريقة النجم الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي، بوضع يديه خلف أذنيه.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر، بتغلبه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3، في المباراة التي أقيمت الجمعة على استاد لوسيل، في ثاني مواجهات دور الستة عشر.

وسيواجه "راقصو التانغو" كرواتيا في نصف النهائي بعد نجاح زملاء لوكا مودريتش في إقصاء البرازيل.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"