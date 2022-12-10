ميسي يعادل رقما قياسيا بعد "ملحمة" الأرجنتين وهولندا

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا تاريخيا خلال المباراة التي قاد فيها منتخب بلاده للفوز على هولندا بركلات الترجيح (4-2) مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وأحرز ميسي هدف التقدم الثاني "للتانغو" من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل.

وسجل ميسي هدفه الرابع في مونديال قطر 2022، والعاشر في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، ليعادل إنجاز مواطنه غابريل باتيستوتا، كأفضل هداف في تاريخ الأرجنتين خلال بطولات كأس العالم برصيد 10 أهداف.

وأصبح ميسي خامس لاعب من أمريكا الجنوبية نجحوا في تسجيل 10 أهداف أو أكثر في بطولات العالم، بعد كل من البيروفي تيوفيلو كوبيلاس، وباتيستوتا برصيد 10 أهداف لكل منهما، والأسطورة البرازيلي بيليه برصيد 12 هدفا، والظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفا.

المصدر: وكالات