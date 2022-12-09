مشجع "عار" يقتحم ملعب مباراة هولندا والأرجنتين (صور)

تسلل مشجع عار أرضية ملعب "لوسيل" بقطر، أثناء المباراة التي جمعت منتخبي هولندا والأرجنتين اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا بقطر.

وأشهر حكم الساحة الدولي الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز البطاقة الصفراء في وجه المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز عند الدقيقة 76، وفي هذه اللحظات اقتحم مشجع عار أرضية الملعب، وتوقفت المباراة لنحو دقيقة، ريثما تمكن رجال حفظ الأمن من الإمساك بالمتسلل وحمله إلى خارج حدوده.

AP Thanassis Stavrakis

AP Francisco Seco

AP Hassan Ammar

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المصدر: وكالات