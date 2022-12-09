شاهد.. أكبر "خدعة" في مونديال قطر 2022

أحرز المهاجم الهولندي فاوت فيخهورست هدفا رائعا في شباك الأرجنتين، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وابتكر لاعبو منتخب هولندا طريقة رائعة لتنفيذ ضربة حرة مباشرة أسفرت عن هدف التعادل الثاني الذي سجله فاوت فيخهورست في الوقت القاتل في الدقيقة الـ11 المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للمباراة على ملعب لوسيل.

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ولكن المنتخب الأرجنتيني نجح في حسم نتيجة اللقاء لصالحه بركلات الترجيح (4-3)، ليحجز مقعدا له في "المربع الذهبي" لمونديال قطر 2022، وسيلتقي فيه مع نظيره الكرواتي الذي أطاح بالمنتخب البرازيلي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) أيضا، بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي، وبهدف لمثله في الوقت الإضافي للقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، على استاد المدينة التعليمية بالريان.

المصدر: RT