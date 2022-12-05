5 لاعبين لكوريا الجنوبية باسم "كيم" في مونديال قطر.. لماذا يحمل نحو 10 ملايين كوري هذا اللقب؟

حملت التشكيلة الأساسية لمنتخب كوريا الجنوبية في مباراته أمام أوروغواي بدور المجموعات لمونديال قطر، مفارقة غريبة للغاية خاصة بأسماء لاعبي خط دفاع وحارس مرمى الفريق الآسيوي.

ودخل المنتخب الكوري المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثامنة وانتهت بالتعادل السلبي، بتشكيلة تضم خمسة لاعبين يتشاركون جميعا اسم "كيم"، وهم حارس مرمى ورباعي خط الدفاعي وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

حارس كوريا الجنوبية هو كيم سيونغ جيو الذي يلعب لنادي الشباب السعودي، وفي خط الدفاع يتواجد كيم مون هوان، وكيم مين جاي، وكيم يونج جون، وأخيرا كيم جين سو.

وتساءل كثيرون عن سبب انتشار لقب "كيم" بين لاعبي كوريا الجنوبية.

وأعطى موقع "La Croix" الفرنسي تفسيرا لذلك، حيث قال إن نحو 10 ملايين كوري يحملون هذا الاسم، وهو ما يمثل 20 بالمئة من سكان البلاد.

وأضاف أنه لذلك ليس من المستغرب أن يحمل خمسة لاعبين هذا اللقب في مونديال 2022.

وأوضح "La Croix"، أن سر انتشار هذا الاسم في شبه الجزيرة الكورية، يكمن في "مملكة السيلا" التي امتدت في جنوب شرقي كوريا وحكمت نحو ألف سنة بين 57 قبل الميلاد وحتى 935 للميلاد.

وقال الموقع الفرنسي، إن إحدى أقوى العائلات الملكية التي برزت في تلك الفترة قررت أن تتخذ لها اسما خاصا يعكس قوتها ومجدها، واختارت كلمة "كيم" التي تعني "الذهب".

وأضاف الموقع أنه مع انتهاء فترة حكم عائلة "جوسون" نتيجة خوضها لحربين ضد الصين واليابان، جعل أيضا اسم كيم ينتشر بشكل كبير في كوريا، حيث سمح بعدها للفقراء والعامة باعتماد هذا اللقب الذي كان حكرا على العائلات الأرستقراطية من أجل ملء الخزينة، لأن الأشخاص الذين لم يحملوا ألقابا لم يكونوا مجبرين على دفع ضرائب.

وأيضا وبعد الاحتلال الياباني لكوريا الجنوبية في العام 1905، أجبر السكان على اتخاذ ألقاب، فاختار معظمهم لقب "كيم" أو "لي" أو "بارك".

وتشكل هذه الأسماء الثلاثة معا 45 بالمئة من الألقاب الكورية الجنوبية المعاصرة، ولقب الأسرة الحاكمة الحالية في كوريا الشمالية هو أيضا كيم، حيث يحمل الزعيم الكوري الشمالي الحالي اسم كيم جونغ أون.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يستعد لخوض مباراة هامة مساء اليوم الاثنين ضد نظيره البرازيلي في ثمن نهائي مونديال قطر.

المصدر:la-croix.com