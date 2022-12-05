نجمة فيلم "تيتانيك" تتحدث عن "رجل استثنائي" في منتخب إنجلترا

قالت نجمة السينما البريطانية كيت وينسليت إن لاعب منتخب إنجلترا لكرة القدم ماركوس راشفورد قدوة من الناحية الاجتماعية.

وفي أحدث ظهور إعلامي لها عبر هيئة الإذاعة البريطانية، وفي سؤال عن القدرة الشرائية، ضربت كيت وينسليت مثلا بمواطنها اللاعب الدولي ماركوس راشفورد، ووصفته بـ "الرجل الاستثنائي".

وفسرت بطلة فيلم "التيتانيك" الوصف الذي أطلقته، بسبب الأعمال الخيرية التي قام بها مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تجاه الطبقة الهشة خلال فترة جائحة "كورونا".

وأضافت كيت وينسليت أنها تثمن العمل الإنساني، ولا تهتم بما يفعله ماركوس راشفورد في ملاعب كرة القدم.

Player of the match 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/z8X8UwQoRW — Marcus Rashford (@MarcusRashford) November 29, 2022

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وفضلا عن الفترة المشار إليها أعلاه، يخصص راشفورد جزءا من وقت الفراغ للنشاط الجمعوي، وتحديدا مساعدة الفقراء وتزويدهم بالمواد الغذائية.

وتمارس كيت وينسليت بدورها النشاط الجمعوي، فقط تختلف عن ماركوس راشفورد في كون ما تقوم به مشبعا بالسياسة، على غرار زيارتها لأفغانستان عام 2007.

ويشارك اللاعب ماركوس راشفورد حاليا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 بقطر، وسجل ثلاثة أهداف، مساهما في بلوغه الدور ربع النهائي.

المصدر: "وكالات"