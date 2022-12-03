بالفيديو.. طرد كوميدي على خطى زيدان بعد أن أحرز هدفا تاريخيا لن ينساه

تعرض النجم الكاميروني، فينسنت أبو بكر، لطرد مثير للسخرية خلال مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات بمونديال 2022.

جاء الفوز برأسية من فينسنت أبو بكر في الوقت القاتل من المباراة، بعد أن كانت المباراة على وشك أن تنتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبعد أن أحرز الهدف ركض أبو بكر بسرعة وقام بخلع قميصه محتفلا بالفوز التاريخي لمنتخب بلاده وبهدفه الذي لن ينساه ربما طوال حياته.

Relive Vincent Aboubakar’s goal for Cameroon 🇨🇲



With Peter Drury commentary.



pic.twitter.com/vtuSpCLXLm — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 2, 2022

ليسارع حكم المباراة بمنحه البطاقة الحمراء بسبب السلوك غير الرياضي بخلع القميص، بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية لأبو بكر في المباراة، ليخرج مطرودا قبل دقائق قليلة على انتهاء المباراة.

Vincent Aboubakar is the first player to score and be sent off in a World Cup match since Zinedine Zidane in the 2006 final vs. Italy 😅 pic.twitter.com/FrUhNkA7BR — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2022

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وبهذا فإن أبو بكر أصبح أول لاعب يسجل ويطرد في مباراة بكأس العالم بعد الأسطورة الفرنسية السابق، زين الدين زيدان، بعدما طرد في مباراة منتخب بلاده ضد إيطاليا في نهائي كأس العالم 2006 عقب تسجيله لهدف التقدم للديوك في المباراة.

واحتفظ منتخب البرازيل رغم خسارته، بصدارة قائمة المجموعة السابعة (G) برصيد 6 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 لمونديال قطر مبكرا بعد منافسات الجولة الثانية.

بينما اكتفى منتخب الكاميرون بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وودع مونديال قطر رفقة منتخب صربيا صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة يتيمة.

واحتل منتخب سويسرا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على صربيا (3-2)، ورافق "السيليساو" البرازيلي إلى الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر:RT