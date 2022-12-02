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مونديال 2022.. تشكيلة البرتغال الأساسية لمواجهة كوريا الجنوبية

الرياضة

مونديال 2022.. تشكيلة البرتغال الأساسية لمواجهة كوريا الجنوبية
AP
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يستضيف ملعب المدينة التعليمية في الريان، اليوم الجمعة، مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة لمونديال "قطر 2022".

وضمن المنتخب البرتغالي التأهل في الجولة الماضية لكنه يحتاج للتعادل على الأقل في مباراة اليوم لضمان التأهل للدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة.

أما كوريا الجنوبية التي تحتل المركز الرابع الأخيرة، فيتوجب عليها الفوز وانتظار تعثر غانا (الثانية مع ثلاث نقاط) في المباراة الثانية مع أوروغواي (الثالثة مع نقطة واحدة) للدخول في حسابات التأهل للدور المقبل.

وسيدخل منتخب البرتغال المباراة بالتشكيلة التالية: 

المصدر: RT

مونديال قطر

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