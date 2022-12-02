بيليه يوجه رسالة إلى قطر (صورة)

شكر الأسطورة البرازيلي بيليه، قطر لدعمه معنويا بعد مرضه خلال الساعات الماضية، ونقله إلى المستشفى في مدينة ساوبالو.

وعرضت صورة بيليه ورسالة كتب فيها: "تعافى سريعا"، على واجهات عدة مباني عملاقة في الدوحة.

وأثر التكريم في الدولة التي تستحوذ على اهتمام العالم هذه الأيام كونها مستضيفة بطولة كأس العالم، في بيليه، الذي أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة على شبكات التواصل الاجتماعي، والدعم المستمر من معجبيه.

ونشر بيليه منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع " إنستغرام" جاء فيه:"أصدقائي أنا في المستشفى أقوم بفحصي الشهري".

وأضاف:" من الجيد دائما تلقي رسائل إيجابية مثل هذه ، شكرا لقطر على هذا التكريم، ولكل من يرسلون لي مشاعر طيبة!".

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وحسب شبكة ESPN Brasil، فإنه تم نقل أسطورة كرة القدم بيليه إلى المستشفى، بسبب تورم ومشاكل في القلب.

وأردفت الشبكة، بأن بيليه تم نقله إلى المستشفى أيضا، بعد وجود تشوش ذهني، مشيرة إلى أن علاجه بالكيماوي من مرض السرطان لم ينجح، كما أصيب أيضا بتورم في جميع أنحاء جسده، وأكد الأطباء وجود مشاكل في القلب.

يذكر أن بيليه بدأ مسيرته الكروية مبكرا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ 15 عاما، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشر، وفاز بـ3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده السيلساو خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد بيليه فريقه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

المصدر: "RT+ وكالات"