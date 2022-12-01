بالفيديو.. مدرب البرازيل يعثر على الشاب العربي الذي ساعد حفيده

استقبل مدرب المنتخب البرازيلي "تيتي" المشجع العربي الذي ساعد ابنته على حمل حفيده في مترو الدوحة، قبل مباراة البرازيل وصربيا التي أقيمت الاثنين الفائت.

وأعدت قناة غلوبو البرازيلية تقريرا مصورا عن لقاء تيتي بالمشجع الذي تبين أنه فلسطيني الجنسية يقيم في قطر ويدعى حسام سافاريني.

وقام المدرب البرازيلي تيتي بشكر سافاريني على عمله النبيل مع عائلته وقدم له قميص المنتخب هدية له كرد للجميل، في مقر تدريبات البرازيل.

وقال حسام سافاريني في التقرير: "هذا يعني الكثير لي ولا يقدر بثمن".

تقرير غلوبو البرازيليه عن الفلسطيني حسام سافاريني و مقابلته لـ مدرب البرازيل تيتي ، بعد مساعدته لعائلة تيتي .



🎥 globoesporte / g1 pic.twitter.com/XEkLdhRhW2 — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 30, 2022

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وكان تيتي أبدى إعجابه من تصرف سافاريني بعد قيام الأخير بحمل طفل، لم تستطع والدته (ابنة تيتي) على حمله بسبب ثقل وزنه، لمسافة طويلة في الطريق المؤدي إلى استاد "لوسيل" الذي احتضن المواجهة الافتتاحية للبرازيل أمام صربيا والتي انتهت بفوز راقصي السامبا بهدفين نظيفين.

وكانت عائلة تيتي قامت بتصوير "سافاريني" الذي كان يتوشح بعلم فلسطين على كتفيه وقامت بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغل تيتي المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري ليتحدث عن موقف حسام، قائلا: "الرياضة تمنحنا أشياء جميلة واستثنائية من الناحية التربوية، لقد كانت عائلتي عائدة بعد المباراة من أجل الوصول للمترو".

وأضاف: "لدي حفيدان ثقيلا الوزن نوعا ما، ولقد كان أحدهما نائما وهو "لوكي" الأثقل وزنا، وفي هذا الوقت ظهر شاب عربي عرض المساعدة، قام بأخذ حفيدي وحمله، لا أعلم كم كانت المسافة، لكني شاهدت تلك الصور الجميلة حقا".

وختم: "أريد معرفة هذا الرجل العربي النبيل، وذلك لأنه أظهر لنا شعورا بالتضامن والإنسانية يتجاوز حدود كرة القدم".

وتداولت وسائل إعلامية مختلفة وصفحات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي صورته عائلة "تيتي"، ولاقى تفاعلا كبيرا ما ساهم بعثور المدرب البرازيلي على المشجع العربي الذي ساعد عائلته.

يذكر أن البرازيل فازت على سويسرا في المباراة الثانية للمجموعة السابعة وضمنت التأهل إلى دور الـ 16 من مونديال قطر 2022 قبل مواجهتها الكاميرون.

المصدر: "وسائل إعلام"