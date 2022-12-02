أول تعليق لنجم المنتخب المغربي حكيمي بعد التأهل لثمن نهائي المونديال

أعرب نجم المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، عن سعادته بفوز المغرب على كندا 2-1 أمس الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر وتأهله لثمن النهائي.

وقال حكيمي في مؤتمر صحفي عقب تأهل "أسود الأطلس" إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخهم بعد عام 1986: "نحن سعداء بالتأهل وقد قدمنا أداء مذهلا مثلما قال المدرب (وليد الركراكي). أود أن أهنئ الفريق، نحن لسنا فريقا فقط، نحن عائلة ولدينا مجموعة جيدة سواء من يلعب أو من لا يلعب لدينا عقلية جيدة".

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وأضاف ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي اختير أفضل لاعب في مباراة كندا: "من اليوم الأول الذي جئنا فيه إلى الدوحة تحدثنا عن أنه يجب تغيير العقلية وبدء فعل أشياء جميلة لجيلنا، وأن نحقق ما حققه الجيل السابق. وأعتقد أننا اليوم صنعنا التاريخ ونحن فخورون بذلك. أنا فخور بالدفاع عن ألوان المغرب وجعل الشعب المغربي بأكمله سعيدا وفخورا في الوقت ذاته".

وتابع: "كما قلت، لم أحلم أبدا أن أفعل شيئا كهذا لبلدي. اللعب من أجل وطني وبلدي شيء رائع، وأيضا تقديم شيء كبير لبلدك أفضل بكثير مما تفعله مع ناديك. في النادي تلعب كل عام، ولبلدك لا يمكنك أن تعرف ما يحدث. قد تتأهل إلى المونديال أو قد لا تنجح في ذلك".

وأردف قائلا: "اليوم كتبنا التاريخ لأن المغرب لم يبلغ الدور الثاني منذ فترة طويلة، وأنا هنا لمساعدة المنتخب".

وأشاد حكيمي بمدربه الركراكي قائلا: "هذا الرجل ألف مجموعة رائعة، ونحن وضعنا ثقتنا فيه، وتحدثنا عن ذلك طويلا. نثق في مدربنا، وأود أن أشكره لأنه قام بعمل رائع بعدما مررنا بأوقات عصيبة".

وأكمل حكيمي: "كما قلت سابقا، لدينا 26 لاعبا، وهناك بعض اللاعبين لم يتمكنوا من المجيء (إلى قطر بسبب الإصابة)، ولكن كل من حضر إلى هنا يعرف ما يتعين عليه فعله. المدرب الركراكي لم يحظ بالوقت الكافي لإعداد الفريق ولكنه قام بمجهود خارق".

ويلعب المغرب مع إسبانيا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات