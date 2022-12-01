كأس العالم.. المغرب يفض الشراكة مع الجزائر والسعودية بإنجاز تاريخي

بلغ المنتخب المغربي الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على كندا 2-1 الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لمونديال "قطر 2022".

وكرر المنتخب المغربي إنجازه في مونديال 1986 عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وقد تأهل اليوم كمتصدر للمجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا، وألمانيا، وكوستاريكا واليابان.

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وأصبح المغرب أكثر المنتخبات العربية وصولا للدور الثاني في كأس العالم، وفض الشراكة مع منتخبي السعودية والجزائر، إذا سبق وأن وصل الأول للدور الثاني في مونديال 1994 بالولايات المتحدة، والثاني في نسخة البرازيل عام 2014.

ويعتبر المغرب هو المنتخب العربي الوحيد من أصل 4 يجتاز دور المجموعات في النسخة الحالية، إذ ودع الثلاثي السعودية وتونس ومنتخب البلد المضيف البطولة مبكرا.

المصدر: RT