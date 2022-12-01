مونديال 2022.. احتمالات التأهل إلى ثمن النهائي في مجموعة المغرب

ستكون الأنظار شاخصة مساء اليوم الخميس نحو قطر، حيث ستقام مباراتان مصيريتان لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2022.

ويلعب المغرب ضد كندا في المباراة الأولى وتتواجه كرواتيا مع بلجيكا في المباراة الثانية.

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وتقام المباراتان في نفس التوقيت، الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش.

ويتصدر المنتخب الكرواتي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط (3+ أهداف) متقدما بفارق الأهداف على المغرب (+هدفين)، الذي يملك في رصيده أربع نقاط أيضا، فيما تحتل بلجيكا (-1) المركز الثالث مع ثلاث نقاط وكندا (-4) المرتبة الرابعة الأخيرة بدون رصيد من النقاط.

وانحصرت المنافسة على بطاقتي التأهل بين المغرب وكرواتيا وبلجيكا بينما فقدت كندا كل حظوظها بخسارتها في أول مباراتين.

- سيناريوهات التأهل

- كرواتيا تتأهل بحال فوزها أو تعادلها مع بلجيكا. بحال خسارتها، ستتأهل شرط خسارة المغرب والاحتكام إلى فارق الأهداف بينهما.

- المغرب يتأهل بحال فوزه أو تعادله مع كندا. بحال خسارته: سيتأهل إذا خسرت بلجيكا، وإذا خسرت كرواتيا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته، وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحته.

- بلجيكا ستضمن التأهل بحال فوزها على كرواتيا. ستقصى بحال خسارتها. بحال تعادلها: ستتأهل إذا خسر المغرب وكان فارق الأهداف بينهما في مصلحتها.

- كندا فقدت الأمل في التأهل.

المصدر: RT