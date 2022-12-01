هل أنت مصري؟ تحدث بالعربية أنا أفهمك.. موقف محرج لصحفي في مؤتمر مدرب المغرب (فيديو)

تعرض صحفي مصري لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الحسم بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي.

وعرض الصحفي المصري التحدث بالإنجليزية بدلا من العربية في محاولة لإيصال سؤاله للمدرب المغربي، لكن النتيجة كانت أمرا غير مرغوب به باستخدام لغة ركيكة لم تنفع بإيصال المطلوب، لينهي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأمر ويطالبه بالتحدث بلهجته الأم المصرية بدلا من المحاولة باللغة الإنجليزية.

"تحدث بالمصرية سأفهمك"..

موقف محرج لصحفي مصري في مؤتمر لمدرب المغرب.. هذا ما حدث pic.twitter.com/0NYKSrph1b — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 1, 2022

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بدوره أكد الركراكي، مدرب "أسود الأطلس"، أن مواجهة المنتخب الكندي ستكون في غاية القوة والإثارة.

وقال الركراكي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة المنتخب الكندي ستكون في غاية القوة والإثارة، وهو سيسعى للفوز مثل بقية المنتخبات وذلك من أجل الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة".

وأضاف: "نحن نحترم المنتخب الكندي بكل تأكيد، ولكننا هنا من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة، ونسعى لكتابة التاريخ، والوصول لأبعد نقطة بالمونديال، ونتمنى أن يحالفنا الحظ في ذلك، كما أننا لن نفكر في أي حسابات أخرى".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب وكندا اليوم الخميس في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم المقام حاليا بدولة قطر.

وسبق للمنتخب المغربي أن تعادل في الجولة الأولى أمام كرواتيا، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على بلجيكا.

ويأتي ترتيب المجموعة السادسة التي تتواجد فيها المغرب كالتالي:

1- كرواتيا 4 نقاط

2- المغرب 4 نقاط

3- بلجيكا 3 نقاط

4- كندا بدون نقاط

المصدر: "شبكة رصد"