سعوديون "يثأرون" من المشجعة الأرجنتينية التي استهانت بمنتخب المملكة (فيديو)
ما زالت المواقف الطريفة بين مشجعي بطولة كأس العالم في قطر تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو موقفا جديدا للمشجعة الأرجنتينية التي استهانت بالمنتخب السعودي سابقا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا للمشجعة الأرجنتينية، التي قالت سابقا إن منتخب بلادها سيقابل المنتخب السعودي كمباراة تمرين بالنسبة له، حيث طالبها المشجعون السعوديون بأن تعترف بقوة المنتخب السعودي، خاصة بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني في أولى مبارايات مجموعتهما.
تذكرون المشجعه الارجنتينيه اللي كانت تقول مباراتهم مع السعوديه مجرد تدريب لفريقهم .— محب أحمد المقيرن (@aasal90) November 30, 2022
حصلوها هي نفسها ههههههههههههههههههههه
#السعوديه_المسكيك#وفاة_ابوفيصل#امطار_المدينه#هولندا_قطر#قطر_هولنداpic.twitter.com/meo5NVT5NN
وكان المشجعون السعوديون قد سخروا من الفتاة بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني سابقا.
المصدر: RT