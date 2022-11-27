أين سالم؟.. مشجعون أرجنتينيون يردون على سخرية السعوديين من ميسي (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا لمشجعين أرجنتينيين وهم يحاولون السخرية من خسارة السعودية أمام بولندا (0-2)، أمس السبت، في دور المجموعات لمونديال "قطر 2022".

وظهر في الفيديو مشجعون أرجنتينيون وهم يسألون بشكل ساخر مشجعين سعوديين عن النجم السعودي سالم الدوسري، الذي أهدر ركلة جزاء في لقاء بولندا.

ويقول المشجعون الأرجنتينيون في الفيديو: "أين سالم؟ أين اختفى سالم؟".

مشجعين أرجنتينين لمشجعين سعوديين:



"أين سالم؟!".



pic.twitter.com/8Wf1hxicBg — EPL World (@EPLworld) November 27, 2022

وجاء هذا ردا على سخرية بعض الجماهير السعودية من النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عقب الفوز التاريخي لـ"الأخضر" على "راقصي التانغو" بهدفين لواحد في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر.

وحينها تم تداول على نطاق واسع فيديو لمشجع سعودي هو يقتحم البث المباشر لقناة كورية جنوبية متسائلا عن مكان اختفاء قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، حيث سأل المراسل قائلا: "أين ميسي؟" وكرر المشجع سؤاله هذا عدة مرات.

وشوهد المشجع السعودي، وهو يبحث عن ميسي أمام الكاميرا، كما نقب عن الأسطورة الأرجنتينية في "جيب المراسل" وسط ضحكات الأخير.

المصدر: مواقع التواصل