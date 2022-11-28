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شاهد.. رد فعل طفل صافحه رونالدو!

الرياضة

شاهد.. رد فعل طفل صافحه رونالدو!
AP Petr David Josek
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رسم النجم البرتغالي البسمة على وجه طفل صغير بمصافحته قبل لقاء بلاده والأوروغواي (2-0) الذي جمعهما يوم الاثنين، في الجولة الثانية لمجموعات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومد طفل صغير يده لرونالدو في الممر المؤدي إلى أرضية ملعب لوسيل، فصافحه النجم البرتغالي، ما أذهل الطفل الذي لم يصدق عينيه مع زميله.

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وساهم رونالدو في تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 54 بعد تمريرة زميله برونو  فرنانديز، وسجل الهدف في البداية لـ"صاروخ ماديرا"، ولكن تبين لاحقا أنه لم يلمس الكرة، حسب موقع الـ"فيفا".

المصدر: RT 

مونديال قطر

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