بينتو أول مدرب يتعرض للطرد في مونديال قطر

بات المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، البرتغالي باولو بينتو، أول مدرب ينال بطاقة حمراء في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وتكبد المنتخب الكوري الجنوبي خسارة قاسية أمام نظيره الغاني بنتيجة 2-3، اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر.

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وضغط المنتخب الكوري بقوة قي اللحظات الأخيرة من المباراة وأتيحت له عدة فرص للتسجيل.

وفي الدقيقة الـ11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تحصل المنتخب الكوري على ضربة ركنية، لكن الحكم لم يسمح للكوريين بأدائها وأطلق صافرته معلنا نهاية المباراة وهو ما أغضب اللاعبين والمدرب بينتو الذي احتج بشدة على الحكم ليتعرض بعدها للطرد.

وبسبب هذا الطرد، لن يتمكن بينتو من قيادة منتخب كوريا الجنوبية من مقاعد البدلاء في مباراته المقبلة ضد البرتغال، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، رفعت غانا رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثامنة مؤقتا بالتساوي مع البرتغال التي ستواجه في وقت لاحق اليوم أوروغواي الثالثة مع نقطة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة وبقيت في المرتبة الرابعة الأخيرة.

المصدر: RT