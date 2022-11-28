في مباراة مثيرة.. كوريا الجنوبية تسجل هدفين في أربع دقائق أمام غانا (فيديو)
AP
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سجل منتخب كوريا الجنوبية هدفين في أربع دقائق في شباك نظيره الغاني ليعدل النتيجة 2-2 في المباراة التي تجمعهما الآن، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.
وأحرز محمد ساليسو، هدف تقدم غانا في الدقيقة 24، ثم أضاف محمد قدوس، الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وانتفض الكوريون في الشوط الثاني بتسجيلهم لهدفين في الدقيقتين 58، و61 عن طريق المهاجم تشو كيو سيونغ.
وعاد محمد قدوس في الدقيقة 69، ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لمنتخبه بلاده غانا، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
يتبع..
المصدر:RT