أسرع هدف في مونديال قطر.. وأسرع أهداف كأس العالم (فيديو)

حفر المدافع الكندي ألفونسو ديفيز اسمه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، خلال مباراة بلاده أمام كرواتيا (1-4) اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمجموعات مونديال قطر 2022.

وسجل ألفونسو ديفيز الهدف الأول لكندا في تاريخ كأس العالم، بعد مرور دقيقة واحدة و7 ثوان فقط من انطلاق صافرة بداية اللقاء على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هدف ألفونسو ديفيز هو أسرع هدف في مونديال قطر 2022، حتى الآن، وأسرع هدف في دور المجموعات في تاريخ كأس العالم، منذ هدف الأمريكي كلنت ديمبسي في مرمى غانا عام 2014 (بعد 29 ثانية) بالبرازيل.

وفي ما يلي أسرع 10 أهداف في تاريخ كأس العالم:

1- التركي هاكان شوكور (11 ثانية) ضد كوريا الجنوبية (3-2)، مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2022.

2- التشيكوسلوفاكي فاتسلاف ماسيك (16 ثانية)، ضد المكسيك (3-1)، مونديال تشلي 1962.

3- الألماني إرنست لينرمان (25 ثانية) ضد النمسا (3-2)، في مونديال إيطاليا 1934.

4- الإنجليزي برايان روبسون (27 ثانية) ضد فرنسا (3-1)، مونديال إسبانيا 1982.

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5- الأمريكي كلينت ديمبسي (29 ثانية) ضد غانا (2-1)، مونديال البرازيل 2014.

6- الفرنسي إيميلي فينانتي (35 ثانية) ضد بلجيكا (3-1)، مونديال فرنسا 1938.

7- السويدي آرني نبيرغ (35 ثانية)، ضد هنغاريا (1-5)، مونديال فرنسا 1938.

8- الفرنسي برنار لاكومب (37 ثانية)، ضد إيطاليا (2-1)، مونديال الأرجنتين 1978.

9- الهنغاري فلوريان ألبرت (50 ثانية)، ضد بلغاريا (6-1)، مونديال تشلي 1962.

10- الروماني أدلبرت ديسو (50 ثانية)، ضد بيرو (3-1)، مونديال إيطاليا 1934.

المصدر: وكالات