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رد فعل الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد فوز المغرب

الرياضة

رد فعل الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد فوز المغرب
Gettyimages.ru
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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المنتخب المغربي على الفوز أمام بلجيكا (2-0) يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال أبو الغيط في "تغريدة" له عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أهنئ المنتخب المغربي على هذا الفوز الغالي على بلجيكا. لقد أسعد أداء الفريق الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى كل التوفيق للفرق العربية في المباريات القادمة".

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ورفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف المتصدرة كرواتيا، ومن ثم بلجيكا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، وكندا في المركز الرابع من دون نقاط.

المصدر: "twitter/lassecgen" 

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