 
مباشر

شاهد.. والدة أشرف حكيمي تخلع عنه قميصه بعد الفوز على بلجيكا!

الرياضة

شاهد.. والدة أشرف حكيمي تخلع عنه قميصه بعد الفوز على بلجيكا!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9ei

رصدت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للمدافع المغربي أشرف حكيمي بعد الفوز المفاجئ على منتخب بلجيكا (2-0) اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لأشرف حكيمي وهو يخلع قميصه وتساعده والدته على ذلك ومن ثم تقبله.

إقرأ المزيد
من قطر.. الاحتفالات بفوز المغرب بعدسة RT
من قطر.. الاحتفالات بفوز المغرب بعدسة RT

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. كرواتيا تفسد فرحة كندا بهدفها التاريخي (فيديو)