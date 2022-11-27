شاهد.. والدة أشرف حكيمي تخلع عنه قميصه بعد الفوز على بلجيكا!

رصدت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للمدافع المغربي أشرف حكيمي بعد الفوز المفاجئ على منتخب بلجيكا (2-0) اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لأشرف حكيمي وهو يخلع قميصه وتساعده والدته على ذلك ومن ثم تقبله.

📸 🇲🇦



لقطة اليوم:



ام اشرف حكيمي فخورة بأبنها بعد فوز المغرب التاريخي امام بلجيكا pic.twitter.com/HljTdWC4vu — EPL World (@EPLworld) November 27, 2022

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المصدر: منصات التواصل الاجتماعي