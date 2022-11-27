شاهد.. والدة أشرف حكيمي تخلع عنه قميصه بعد الفوز على بلجيكا!
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رصدت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للمدافع المغربي أشرف حكيمي بعد الفوز المفاجئ على منتخب بلجيكا (2-0) اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.
وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لأشرف حكيمي وهو يخلع قميصه وتساعده والدته على ذلك ومن ثم تقبله.
♥️♥️♥️ pic.twitter.com/9UbRs5F0pL— هذا الحساب سيجعلك سعيدًا (@cutethingsever) November 27, 2022
📸 🇲🇦— EPL World (@EPLworld) November 27, 2022
لقطة اليوم:
ام اشرف حكيمي فخورة بأبنها بعد فوز المغرب التاريخي امام بلجيكا pic.twitter.com/HljTdWC4vu
المصدر: منصات التواصل الاجتماعي