الكابتن السعودي صالح العريض: دربت شخصيات مرموقة بالمملكة فن الكاراتيه

استقبل برنامج "ناس أونلاين" الكابتن السعودي صالح العريض للحديث عن مسيرته في عالم رياضة الكاراتيه، وتدريبه لشخصيات سياسية وعسكرية مرموقة في المملكة العربية السعودية.

استهل الكابتن صالح العريض حديثه عن بدايات عشقه لهذه الرياضة، حيث كانت لديه روح قتالية وحماس كبير وظفه من خلال دخول هذا العالم، والتدرب على يد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه آنذاك، الكابتن محمد الفايز. وأضاف العريض أن البداية كانت متقطعة وبعد إدراك أهمية هذه الرياضة تابع مسيرته فيها، ورسم من خلالها تاريخه الرياضي.

تابع الكابتن السعودي أن فكرته الأولى حول هذه الرياضة كانت بهدف تعلم القتال وتكنيكه، لكن مع الوقت تحول لغاية تعلم الدفاع عن النفس وتعليم الناس كيفية الدفاع عن النفس.

وقال العريض أن من ذكرياته التي لا ينساها في هذه الرياضة، هي تدريبه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والأميرين خالد بن سلمان وتركي بن سلمان، وغيرهم من الشخصيات السياسية والعسكرية في المملكة، إضافة لذكرياته خلال إنجازاته في بطولات عالمية وآسيوية.

المصدر: RT