بالفيديو.. رسالة سعودية إلى المكسيك: اركلوا ميسي خارج كأس العالم!

تحدثت قناة مكسيكية مع أحد المشجعين السعوديين الذي ظهر بخفة ظل شديدة للحديث عن مواجهة المكسيك مع الأرجنتين، ووجه رسالة برغبته في الإطاحة بميسي.

وقال المشجع:"منتخبي هو السعودية، ولدي كلمة لأقولها إلى المنتخب المكسيكي، غدا ستلعبون ضد الأرجنتين، أرجوكم اركلوا ميسي خارج كأس العالم".

وأضاف:"ميسي انتهى، وداعا ميسي، أين هو؟ أنا لا آراه في أي مكان".

| مشجع سعودي يظهر في قناة مكسيكية ويوجه رسالة لمنتخب المكسيك 🇲🇽

| اركلوا ميسي خارج المونديال |

| والمذيعة 🎙️المكسيكية تُعلق . .|



| تخيلوا كل هذا الجنون بدون مشروبات كحولية 😂 . .|#كأس_العالم_قطر_2022 |#Qatar2022 |#FIFAWorldCup | pic.twitter.com/3ElXW7BXmu — | الحوت الازرق | (@ALHILAL_60) November 26, 2022

إقرأ المزيد

وبعدها علقت المذيعة المكسيكية مازحة على جنون المشجع وخفة ظله قائلة:"كل هذا ومن دون كحول!".

يذكر أن السعودية تحتل صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، تليها كل من بولندا والمكسيك بنقطة واحدة، وأخيرا الأرجنتين بالمركز الأخير بلا نقاط.

المصدر: goal