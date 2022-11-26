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هداف مونديال قطر يحرج رونالدو وميسي

الرياضة

هداف مونديال قطر يحرج رونالدو وميسي
Legion-Media
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أحرج المهاجم الإكوادوري، إينير فالنسيا، الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بأهدافه في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

اللاعب الإكوادوري البالغ 33 عاما وصل إلى ثالث أهدافه في مونديال قطر 2022، بعدما سجل ثنائية أمام العنابي وهدفا أمام هولندا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أنه لا يوجد لاعب سجل أهدافا أكثر من فالنسيا في كأس العالم منذ نسخة البرازيل 2014.

ورغم عدم مشاركته بمونديال روسيا 2018، إلا أن فالنسيا يتساوى بأهدافه مع رونالدو وميسي (6 أهداف)، سجلها الثنائي في ذات الفترة بدور المجموعات بآخر 3 نسخ لكأس العالم.

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يذكر أن هدف فالنسيا تسبب في إقصاء منتخب قطر رسميا من البطولة قبل الجولة الختامية، بعدما انتهت المباراة مع هولندا بالتعادل (1-1).

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن فالنسيا هو صاحب آخر 6 أهداف سجلتها الإكوادور في المونديال.

وأفادت بأن صاحب الـ33 عاما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل 6 أهداف متتالية لمنتخب من أمريكا الجنوبية.

المصدر: "وكالات"

مونديال قطر

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