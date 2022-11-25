رئيس الوزراء العراقي يهنئ إيران بفوز منتخبها على نظيره الويلزي في تصفيات كأس العالم

هنأ رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفوز المنتخب الوطني على نظيره الويلزي اليوم الجمعة، في تصفيات كأس العالم بقطر.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب السوداني: "نهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفوز منتخبها على المنتخب الويلزي، نتمنى له، ولكل الأشقّاء والأصدقاء المشاركين، التأهل للأدوار الحاسمة من بطولة كأس العالم".

نهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفوز منتخبها على المنتخب الويلزي، نتمنى له، ولكل الأشقّاء والأصدقاء المشاركين، التأهل للأدوار الحاسمة من بطولة كأس العالم. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) November 25, 2022

وخطفت إيران الفوز على ويلز (2-0) في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

المصدر: RT