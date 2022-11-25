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رئيس الوزراء العراقي يهنئ إيران بفوز منتخبها على نظيره الويلزي في تصفيات كأس العالم

الرياضة

رئيس الوزراء العراقي يهنئ إيران بفوز منتخبها على نظيره الويلزي في تصفيات كأس العالم
Globallookpress
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هنأ رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفوز المنتخب الوطني على نظيره الويلزي اليوم الجمعة، في تصفيات كأس العالم بقطر.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب السوداني: "نهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفوز منتخبها على المنتخب الويلزي، نتمنى له، ولكل الأشقّاء والأصدقاء المشاركين، التأهل للأدوار الحاسمة من بطولة كأس العالم".

وخطفت إيران الفوز على ويلز (2-0) في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

المصدر: RT

مونديال قطر

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