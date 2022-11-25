إعلامية شهيرة تعرب عن تخوفها من خسارة السعودية أمام بولندا في مونديال قطر في تغريدة "غامضة"

أعربت الإعلامية الكويتية الشهيرة فجر السعيد عن تخوفها من خسارة المنتخب السعودي أمام منتخب بولندا في بطولة كأس العالم، عبر تغريدة "غامضة" نشرتها على صفحتها في "تويتر".

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وكتبت الإعلامية فجر السعيد في "تويتر": "من دريت انه وصل الدوحة لحضور المونديال وأنا قلبي ناغزني..يا رب يصير شي يشغله عن حضور مبارة السعوديه القادمة".

وتابعت: "إن طب الملعب ماعينا خير..يا رب مالنا غيرك إنقذ المنتخب السعودي من لعنته وإشغله في نفسه ياقادر يا جبار"، في إشارة إلى أن وجود هذا "الشخص" سيكون فالا سيئا على المنتخب السعودي.

هذا ولم تكشف فجر السعيد عن اسم الشخصية التي تقصدها، فيما قال عدد من رواد "تويتر" إن "الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد"، هو المقصود، حيث نشر بعض النشطاء لقطات توثق وصول الشيخ أحمد الفهد إلى قطر، تعليقا على تغريدة سعيد.

عز وفخر يابوفهد الله يحفظك من كل حقود pic.twitter.com/tQqPqupZNR — بندر العجمي🤍 (@BANDARALAJMY) November 25, 2022

نعم أنت ملك يأبوفهد 👍 pic.twitter.com/9tlBvr9z4R — alsha6er (@3mad_basha) November 25, 2022

ويوم غد السبت، سيتواجه المنتخب السعودي، الذي حقق فوزا تاريخيا أمام المنتخب الأرجنتيني، مع المنتخب البولندي، في الدور الأول من تصفيات كأس العالم.

المصدر: RT