لتحفيزهم .. مدرب السعودية يوبّخ لاعبيه بخطاب ناري: "حسنا خذ الهاتف والتقط صورة مع ميسي"!

انتشر مقطع فيديو للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، وهو يحفز لاعبيه بحماس في فترة الاستراحة ما بين شوطي المباراة ضد الأرجنتين، في مستهل مشوارهما بمونديال قطر.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمبارة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

ليأتي دور المدرب هيرفي رينارد الذي حفزّهم بكلمة حماسية لم تخل من التوبيخ، من أجل إنقاذ الموقف في الشوط الثاني، وجاء فيها: "ماذا نفعل هنا؟

هل هذا هو الضغط؟

الضغط لا يعني أنك دائما تكون متقدما إلى الأمام؟

ميسي في منتصف الملعب ولديه الكرة، أما أنت فتقف أمام المدافعين!

حسنا خذ الهاتف عندها والتقط صورة مع ميسي، إذا كنت تريد!

كنتم جيدين مع الكرة!

هل رأيتم ماذا فعلتم؟

ألا تشعرون بشيء؟

أنتم لا تشعرون..

هل نستطيع إدراك التعادل؟

ألا تشعرون؟!

هم يلعبون بأريحية.

هيا يا شباب هيا هيا!

هذه بطولة كأس العالم!

اعطوا كل ما لديكم!

عندما تكونون على مشارف منطقة الجزاء، .. كونوا قدّها!

هيا!

وقام اللاعبون بالتصفيق بحرارة بعد الكلمة النارية للمدرب "الثعلب" هيرفي رينارد.

وبالفعل نجح المنتخب السعودي في قلب تأخره بهدف إلى فوز تاريخي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات