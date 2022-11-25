إنهاء المؤتمر الصحفي لمهاجم فرنسا بشكل مفاجئ

أجاب ماركوس تورام، مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بشكل مقتضب على الأسئلة التي تلقاها في مؤتمر صحفي أقيم بشكل سريع يوم أمس الخميس.

وظهر ماركوس تورام لأول مرة في كأس العالم الثلاثاء في مباراة فازت فيها فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لأستراليا.

وأجاب تورام، الذي تم ضمه في وقت متأخر للمنتخب الفرنسي، على كل سؤال بابتسامة ودية، ولكن دون مضمون حقيقي.



وذلك قبل مباراة فرنسا، في الجولة الثانية بدور المجموعات لأبطال العالم، أمام المنتخب الدنماركي يوم السبت.

وعند سؤاله عن سبب هدوئه، قال تورام، مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ: "لأنني أعلم ما تكتبونه دائما".

وعندما أجاب على السؤال الثاني، على الأقل بتفاصيل أكثر من سابقيه، تساءل تورام: "هل كان هذا طويلا بما يكفي؟".

وأصبح جادا فقط عندما تحدث عن والده، ليليان توران، الفائز بكأس العالم 1998.

Marcus Thuram : « Mon Papa ? Je l’adore, je le connais depuis petit, depuis très longtemps. » pic.twitter.com/Ay8xnqJ5b9 — BeFootball (@_BeFootball) November 24, 2022

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وقال تورام إنه لا يشعر بالضغط بسبب تاريخ والده مع فرنسا.

وكان تورام الأب جزءا من فوز فرنسا بأول بطولة لكأس العالم عام 1998 وأحرز هدفين في نصف النهائي الذي دفع فرنسا إلى النهائي أمام البرازيل.

وعلق اللاعب البالغ 25 عاما، الخميس: "ليست مشكلة بالنسبة لي الحديث عنه (والده). أنا فخور به".



وكان ماركوس تورام يقترب من عامه الأول عندما أحرز والده الهدفين الدوليين الوحيدين في مسيرته في نصف نهائي المونديال عام 1998 لتفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف لكرواتيا.



وكان ليليان أيضا جزءا من الدفاع الذي هزم البرازيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في النهائي.



بعدها بعامين، فاز تورام الأب بالبطولة الأوروبية ووصل أيضا إلى نهائي كأس العالم 2006. ويحمل تورام الأب رقم فرنسا القياسي بالمشاركة في 142 مباراة دولية.



وفاز ليليان أيضا ببطولتين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، فضلا عن كأس اليويفا مع بارما، حيث ولد نجله عام 1997.



منح هذا ماركوس تورام خطى كبيرة لاتباع مسيرة والده، لكنه ليس قلقا من المقارنات في أول بطولة كأس عالم يخوضها.



وقال ماركوس:"لا أضع نفسي تحت هذا النوع من الضغط، أنا سعيد للغاية بكوني هنا. ربما عندما أنظر إلى حياتي العملية لاحقا، قد أفكر في ذلك".



ومزح ماركوس قائلا:"لم يطلب (والده) مني أن أحرز مرتين في نصف نهائي (كأس العالم). لكنه طلب مني الحصول على أكبر قدر ممكن من الخبرة هنا، وأن أستمتع باللحظة".

وبعد تقريبا 15 دقيقة، أنهى المسؤول عن المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ المؤتمر.

المصدر: "وكالات"