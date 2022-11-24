الفنانة أحلام تواصل "سخريتها" من ميسي مجددا وتهديه أغنية (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة أحلام وهي تهدي أغنية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد خسارة منتخبه أمام السعودية بمستهل مشوارهما في كأس العالم.
وظهرت الفنانة أحلام وهي تهدي ميسي أغنية "حزين" قائلة: "حزين من الشتاء ولا حزين من السعودية يا طير".
الفنانة #أحلام_الشامسي تواصل سخريتها من ميسي وتقدم له هدية😂#العرابpic.twitter.com/TwvkwlNyjG— Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) November 24, 2022
أحلام تُهدي ميسي أغنية 😅!#جدة_الان#السعوديه_الارجنتين#منتخب_الشواذpic.twitter.com/GnBrPHGv3v— شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) November 24, 2022
#احلام_الشامسي تهدي #ميسيpic.twitter.com/mXSGO22uDW— هتووون 🥰 (@hatoon4) November 24, 2022
جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني تلقى هزيمة تاريخية من المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف في مستهل مشوارهما في مونديال قطر.
المصدر: RT