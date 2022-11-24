الفنانة أحلام تواصل "سخريتها" من ميسي مجددا وتهديه أغنية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنانة أحلام وهي تهدي أغنية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد خسارة منتخبه أمام السعودية بمستهل مشوارهما في كأس العالم.

وظهرت الفنانة أحلام وهي تهدي ميسي أغنية "حزين" قائلة: "حزين من الشتاء ولا حزين من السعودية يا طير".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني تلقى هزيمة تاريخية من المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف في مستهل مشوارهما في مونديال قطر.

المصدر: RT