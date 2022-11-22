متوفر حاليا في "بوتيكي".. الفنانة الإماراتية أحلام "تسخر" من ميسي بعد فوز السعودية على الأرجنتين

تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام بشكل كبير مع فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في أولى مبارياته ضمن مونديال قطر 2022.

ونشرت أحلام الكثير من التغريدات المهنئة بالفوز، ومن بينها تغريدة طريفة "سخرت" فيها من لاعب الأرجنتين ليو ميسي.

وعلقت على صورة على "تويتر": "ميسي متوفر حاليا في بوتيكي في بوتيكات، اضغط الرابط".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا بين المتابعين وخصوصا مشجعي الأخضر.

#ميسي متوفر حالياً في بوتيكي في بوتيكات اضغط الرابط https://t.co/AAHbOo5aou 👑 pic.twitter.com/yXzn4BkvGH — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 22, 2022

ونشرت تغريدة ثانية قالت فيها إنها تراجعت عن شراء ميسي بعد فوز المنتخب السعودي.

المصدر: "تويتر"