أوركسترا محلية تعزف أغنية "كاتيوشا" الروسية في مونديال قطر (فيديو)

عزفت أوركسترا محلية الأغنية الروسية الشهيرة "كاتيوشا" قبيل انطلاق المباراة التي جمعت اليوم الخميس بين كوريا الجنوبية وأوروغواي ضمن مرحلة المجموعات لمونديال "قطر 2022".

و"كاتيوشا" هو تصغير لاسم "يكاترينا"، وغدت من أشهر الأغاني الروسية الشعبية، وكتب كلماتها الشاعر ميخائيل إيزاكوفسكي ولحنها عام 1938 الملحن ماتفي بلانتر وأدتها لأول مرة المغنية الشعبية ليديا روسلانوفا، وانتشرت انتشارا هائلا أيام الحرب الوطنية العظمى ضد النازية وباتت على كل الشفاه، وكان لها دور كبير جدا في إيقاظ الحميّة للدفاع عن الوطن، وتيمنا بها سميت الصواريخ التي استخدمتها روسيا في الحرب العالمية الثانية باسمها "صواريخ كاتيوشا".

كما أنها انتشرت بلحنها الرشيق فيما بعد في معظم بلدان العالم.

المصدر: RT