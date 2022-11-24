"دخلت الملعب مثل اللص وخلعت معطفها".. تفاعل على انتهاك وزيرة داخلية ألمانيا "المحرمات" في قطر

أثارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها خلال مباراة منتخب بلادها بمونديال قطر 2022 مرتدية شارة "حب واحد".

وتتميز شارة "حب واحد" التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية، وكان قادة منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم، قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

وقد نشرت فيزر الصورة بنفسها على حسابها على "تويتر"، وأرفقتها بهاشتاغ #OneLove.

وقد وصف المغردون على "تويتر" ما قامت به الوزيرة بأنه "تحايل" وقالوا إنها دخلت مثل "اللصوص".

دخول مثل اللصوص

وزيرة الداخليه الألمانية تدخل ملعب في قطر و هي تخفي اشارة الشواذ تحت معطفها ثم تنزع المعطف داخل الملعب لتظهر وقاحة الغرب لعدم احترام القانون و الذي يدعم الشذوذ الذي هو ايضا مخالف للطبيعه

فهذه هي حرية الغرب هي تصرفات همجيه على القانون و الطبيعه البشريه pic.twitter.com/y9f04kIP2I — Taleb Alattar طالب العطار (@TalebAlattar) November 24, 2022

تحايلت وزيرة الداخلية الألمانية على ضوابط #قطر الصارمة ضد إدخال أي شيء يرمز للتعاطف مع الشواذ للملاعب باخفاء شارة "حب واحد" تحت معطفها.. قبل أن تخلعه وتحتفي بهم بموافقة ومشاركة رئيس الفيفا! pic.twitter.com/SHg87jUXOx — Talha alansari (@tl_ansari) November 24, 2022

وأشار المغردون إلى أن الوزيرة دخلت إلى المدرج وهي ترتدي جاكيت أحمر اللون، وعندما أصبحت في الداخل خلعته لتظهر الشارة.

@ZDFheute@DW



وزيرة الداخلية الألمانية دخلت المدرجان و هي ترتدي الجاكت الأحمر

و خلعت الجاكت بعد دخولها

أيتها اللصة الشاذة

احترمي تعاليم ديننا الحنيف

نحن مسلمون

نمنع الشواذ في كل بلاد العالم الإسلامية pic.twitter.com/yVp9dthDJb — دكتور مهندس صلاح الدين (@Salah_Eldin2010) November 24, 2022

🎖وزيرة الداخلية الألمانية 🇩🇪

نانسي فيزر ترتدي شارة لدعم المثليين، فى مقصورة ملعب مباراة ألمانيًا فى قطر

الوزيرة خبأت الشارة تحت جاكيت أحمر اثناء دخولها الاستاد ثم خلعته واظهرتها بعد ان دخلت المقصورة pic.twitter.com/fryTHK538i — روزم أوجاع ꨄ (@muhbirati) November 24, 2022

ووصف مغرد ما قامت به الوزيرة بأنه "وقاحة"، فهي تفرض تطبيق القوانين في بلادها وتتجاهل قوانين البلاد الأخرى.

وزيرة الداخلية الالمانية الداعمة بقوة للمثلية والشذوذ تقوم بتطبيق القوانين وبصرامة في بلادها بحكم وظيفتها ولكنها تتجاهل قوانين البلاد الأخرى !!!!

ابعد ذلك وقاحه ؟ pic.twitter.com/zgliCLtQW3 — 𝕭𝖔-𝕸𝖊𝖘𝖍𝖆𝖑 🇶🇦 (@Qatar4ever8) November 24, 2022

المصدر: RT