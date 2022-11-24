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"دخلت الملعب مثل اللص وخلعت معطفها".. تفاعل على انتهاك وزيرة داخلية ألمانيا "المحرمات" في قطر

الرياضة

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أثارت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها خلال مباراة منتخب بلادها بمونديال قطر 2022 مرتدية شارة "حب واحد".

وتتميز شارة "حب واحد" التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية، وكان قادة منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم، قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

وقد نشرت فيزر الصورة بنفسها على حسابها على "تويتر"، وأرفقتها بهاشتاغ #OneLove.

وقد وصف المغردون على "تويتر" ما قامت به الوزيرة بأنه "تحايل" وقالوا إنها دخلت مثل "اللصوص".

وأشار المغردون إلى أن الوزيرة دخلت إلى المدرج وهي ترتدي جاكيت أحمر اللون، وعندما أصبحت في الداخل خلعته لتظهر الشارة.

ووصف مغرد ما قامت به الوزيرة بأنه "وقاحة"، فهي تفرض تطبيق القوانين في بلادها وتتجاهل قوانين البلاد الأخرى.

المصدر: RT

مونديال قطر

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