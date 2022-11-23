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وزيرة داخلية ألمانيا تدعم "المثليين" خلال حضورها مباراة منتخب بلادها أمام اليابان (صور)

الرياضة

وزيرة داخلية ألمانيا تدعم
Globallookpress
وزيرة داخلية ألمانيا تدعم "المثليين" خلال حضورها مباراة منتخب بلادها أمام اليابان
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وضعت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، شارة "حب واحد" للتعبير عن دعمها للمثليين، خلال حضورها المباراة الافتتاحية لمنتخب بلادها أمام اليابان في كأس العالم بقطر.

ونشرت فيزر صورة عبر حسابها في توتير مع الشارة بينما كانت تقف في المدرجات، فيما بدا أنه تعبير عن التضامن مع المنتخب الوطني.

وزيرة داخلية ألمانيا تدعم
Globallookpress
وزيرة داخلية ألمانيا تدعم
Globallookpress

وقبل بدء المباراة، وضع لاعبو المنتخب الألماني أيديهم على أفواههم، في بادرة اعتراض على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدم السماح لمنتخبات أوروبية بارتداء شارات "حب واحد"، للتعبير عن دعمهم للمثليين.

ويوم الاثنين، قالت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، إنها لن ترتدي شارة "حب واحد"، بعد أن حذر "الفيفا" من أن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إذا ارتدوا تلك الشارات.

وانتهت المباراة لصالح اليابان التي حققت فوزا مفاجئا على المنتخب الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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