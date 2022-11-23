لاعبو ألمانيا يكمّون أفواههم قبل بداية مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر

كم لاعبو منتخب ألمانيا أفواههم خلال الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022، في ما يبدو احتجاجا على رفض "الفيفا" السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين.

وكانت النية لدى قادة سبعة منتخبات أوروبية (إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا) ارتداء تلك الشارات في إطار حملة لرفض التمييز خلال البطولة في قطر، لكن الخطوة أجهضت بعد تلويح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعقوبات تأديبية.

Germany before kicking off at the World Cup: 🤐 pic.twitter.com/Kbms7yg81c — B/R Football (@brfootball) November 23, 2022

وعلق الاتحاد الألماني لكرة القدم على تصرف لاعبيه قبيل انطلاق مباراتهم ضد اليابان وقال في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "هذا ليس موقفا سياسيا، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، يجب أن يؤخذ هذا كأمر مسلم به، لكن الأمر ليس كذلك. هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا".

وأضاف: "إن حرماننا من الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير".

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.



Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7 — Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022

المصدر: الاتحاد الألماني لكرة القدم