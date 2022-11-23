التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي ضد كرواتيا

كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة كرواتيا اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في مونديال "قطر 2022".

وسيعتمد الركراكي على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: ياسين بونو



في الدفاع: أشرف حكيمي - نصير المزراوي - نايف أكرد- غانم سايس

في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي



في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.

وتضم المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وكرواتيا كلا من كندا وبلجيكا.

المصدر: RT