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لقطة مؤثرة لزوجة مدرب السعودية في مباراة الأرجنتين (فيديو)

الرياضة

لقطة مؤثرة لزوجة مدرب السعودية في مباراة الأرجنتين (فيديو)
Legion-Media
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تابعت السنغالية فيفيان دياي، زوجة مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، مباراة "الأخضر" ضد الأرجنتين في مونديال قطر أمس الثلاثاء، من مدرجات ملعب لوسيل.

وحققت كتيبة المدرب الفرنسي فوزا تاريخيا على حساب منتخب "التانغو" بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي 2-1، في افتتاح مشوار "الأخضر" في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.

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وحرصت فيفيان دياي على دعم زوجها من المدرجات، رفقة والدته، خاصة في ظل الضغوطات الكبيرة التي كانت موضوعة على المدرب من وراء هذا اللقاء.

ورصدت الكاميرات، فيفيان وهي تذرف الدموع فرحا بعد نهاية اللقاء، وسط محاولات من والدة رينارد لتهدئتها.

ويلعب المنتخب السعودي في المباراة المقبلة ضد بولندا التي تعادلت سلبا مع المكسيك في لقائها الأول.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

مونديال قطر

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