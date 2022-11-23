احتفالات مجنونة.. مشجع سعودي يخلع الباب عقب فوز "الأخضر" على الأرجنتين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فرحة السعوديين بالفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وظهرت في الفيديو مجموعة من الشباب السعوديين وهم يشاهدون المباراة، وبمجرد دخول الهدف الثاني للسعودية، وهو هدف الفوز على ميسي ورفاقه، قام الشباب يقفزون من الفرحة الشديدة، حتى قام أحدهم بخلع باب المنزل واحتضانه أثناء الاحتفال ليحمله خارجا.

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وكان المنتخب السعودي استهل مبارياته في مونديال قطر الثلاثاء، بتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين 2-1.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب بولندا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"