قائد جمهور البرازيل يحتفل بسقوط الأرجنتين أمام السعودية: "ميسي وينه .. كسرنا عينه"

أكثر السعداء بعد الجمهور العربي بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني أبرز المرشحين للقب مونديال قطر 2022، هو جمهور الغريم الأزلي لراقصي التانغو، المنتخب البرازيلي.

وانتشر فيديو لتومير سافويا، قائد جمهور منتخب"راقصي السامبا"، وهو يذرف دموع الفرح بفوز الأخضر، مرددا الهتافات مع الجمهور السعودي.

بكاء تومير سافويا قائد جماهير البرازيل بفوز السعوديه عالارجنتين :



- هؤلاء الرجال رائعون , هذه اكثر من مجرد كرة قدم pic.twitter.com/HzMVA0jxNy — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 22, 2022

وخارج الملعب قام سافويا بترديد الهتاف السعودي، الذي تم استحداثه خصيصا عقب الفوز السعودي على منتخب الأرجنتين 2-1 أمس الثلاثاء: "ميسي وينه .. كسرنا عينه".

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ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعمر خمس مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو عام 2019 عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أمريكا الجنوبية البرازيل 0-2 في نصف نهائي كوبا أمريكا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

المصدر: "مواقع التواصل الاجتماعي"