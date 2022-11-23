 
مباشر

قائد جمهور البرازيل يحتفل بسقوط الأرجنتين أمام السعودية: "ميسي وينه .. كسرنا عينه"

الرياضة

قائد جمهور البرازيل يحتفل بسقوط الأرجنتين أمام السعودية:
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8cx

أكثر السعداء بعد الجمهور العربي بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني أبرز المرشحين للقب مونديال قطر 2022، هو جمهور الغريم الأزلي لراقصي التانغو، المنتخب البرازيلي.

وانتشر فيديو لتومير سافويا، قائد جمهور منتخب"راقصي السامبا"، وهو يذرف دموع الفرح بفوز الأخضر، مرددا الهتافات مع الجمهور السعودي.

وخارج الملعب قام سافويا بترديد الهتاف السعودي، الذي تم استحداثه خصيصا عقب الفوز السعودي على منتخب الأرجنتين 2-1 أمس الثلاثاء: "ميسي وينه .. كسرنا عينه".

إقرأ المزيد
الجماهير السعودية تسخر من ميسي بعد فوز الأخضر على الأرجنتين (فيديو)
الجماهير السعودية تسخر من ميسي بعد فوز الأخضر على الأرجنتين (فيديو)

ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعمر خمس مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو عام 2019 عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أمريكا الجنوبية البرازيل 0-2 في نصف نهائي كوبا أمريكا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

المصدر: "مواقع التواصل الاجتماعي"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)