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الجماهير السعودية تسخر من ميسي بعد فوز الأخضر على الأرجنتين (فيديو)

الرياضة

الجماهير السعودية تسخر من ميسي بعد فوز الأخضر على الأرجنتين (فيديو)
Legion-Media
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سخرت الجماهير السعودية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز "الأخضر" على "راقصي التانغو" في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا ومفاجئا على نظيره الأرجنتيني بهدفين لواحد لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

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وتقدمت الأرجنتين أولا بهدف حمل توقيع ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49، وبعدها بست الدقيقة أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية بتسديدة رائعة.

وبعد المباراة، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر سخرية بعض الجماهير السعودية من ميسي الذي كان الحاضر الغائب في اللقاء.

وهتفت جماهير الأخضر ساخرة من ميسي خلال مغادرتها ملعب "لوسيل" حيث قالت: "ميسي وينه؟ كسرنا عينه".

المصدر: RT

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