بناء على مقترح بن سلمان.. العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بعد فوز السعودية التاريخي

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ملك البلاد سلمان بن عبد العزيز، وجه بإعلان يوم غد عطلة للموظفين والطلبة في المملكة للاحتفال بالفوز الذي حققه المنتخب السعودي في مونديال قطر.

وبحسب الوكالة فإن القرار جاء بناء على مقترح من قبل ولي العهد محمد بن سلمان.

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.#واسpic.twitter.com/yRdz7mEojN — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022

وكان المنتخب السعودي قد استهل مبارياته في مونديال قطر اليوم الثلاثاء، بتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين 2-1.

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وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وكسرت السعودية نحسا لازمها في مشاركاته الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في أي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل ان تحقق نصرا مدويا اليوم.

ومنعت السعودية أيضا الأرجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة حيث توقف رصيد "البيسيلستي" عند 36 مباراة، علما بأنها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.

ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعمر خمس مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو عام 2019 عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أمريكا الجنوبية البرازيل 0-2 في نصف نهائي كوبا أمريكا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

المصدر: واس