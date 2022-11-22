خسر 160 ألف دولار بسبب فوز السعودية

خسر مقامر أسترالي نحو 160 ألف دولار أمريكي، حيث راهن بهذا المبلغ الضخم على فوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مباراته أمام السعودية.

الرهان كان سيعيد للمقامر الأسترالي 180800 دولار إن حققت الأرجنتين الفوز، وهو ما يمثل ربحا قدره 20 ألف دولار فقط، مقارنة بالمبلغ الضخم الذي خسره بعد خسارة الـ "تانغو"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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كما تسبب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة (2-1) خلال الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022، بخسارة مقامر آخر وضع 100 ألف دولار للرهان على فوز الأرجنتين بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر أملا في تحقيق مكسب يصل إلى 170 ألف دولار، لكن فوز "الصقور الخضر" أعاده لمنزله خالي الوفاض.

وقطع الفوز السعودي سلسلة المباريات من دون هزيمة التي خاضها العملاق الأرجنتيني منذ يوليو (تموز) 2019 حين سقط أمام البرازيل. ورفع المنتخب السعودي انتصاراته في تاريخ مشاركاته بالمونديال إلى أربعة انتصارات في 17 مباراة، بعد تحقيق انتصارين في نسخة أميركا 1994 وفوز على مصر في مونديال روسيا 2018.

المصدر: "إندبندنت" عربية