أمير قطر يرفع العلم السعودي ويساند الأخضر ضد الأرجنتين (فيديو)

ظهر أمير قطر الشيخ تميم من حمد آل ثاني وهو يرفع العلم السعودي ويلوح به قبل أن يضعه على رقبته وسط المشجعين، في مدرجات الملعب الذي احتضن مباراة السعودية والأرجنتين.

وقد لاقت هذه الحركة استحسانا في مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشر فيها مقطع الفيديو، لأمير قطر وهو يعبر عن مساندته للمنتخب الأخضر وسط المدرجات.

عاجل 🔴

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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يتوشح بالعلم السعودي 🇸🇦🇸🇦 دعماً لمنتخب السعودية خلال حضوره مباراته مع الارجنتين.

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.#السعوديه_الارجنتينpic.twitter.com/pT5xz4mdRX — خبر عاجل (@AJELNEWS24) November 22, 2022

وحقق المنتخب السعودي في مباراته اليوم الثلاثاء، ضد الأرجنتين فوزا تاريخيا بهدفين لهدف واحد.

ورغم مبادرة المنتخب الأرجتيني بتسجيل هدف عن طريق نجمه ليونيل ميسي إلا أن المنتخب السعودي استطاع أن يحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى.

المصدر: RT + وكالات