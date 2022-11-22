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أمير قطر يرفع العلم السعودي ويساند الأخضر ضد الأرجنتين (فيديو)

الرياضة

أمير قطر يرفع العلم السعودي ويساند الأخضر ضد الأرجنتين (فيديو)
Gettyimages.ru
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ظهر أمير قطر الشيخ تميم من حمد آل ثاني وهو يرفع العلم السعودي ويلوح به قبل أن يضعه على رقبته وسط المشجعين، في مدرجات الملعب الذي احتضن مباراة السعودية والأرجنتين.

وقد لاقت هذه الحركة استحسانا في مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشر فيها مقطع الفيديو، لأمير قطر وهو يعبر عن مساندته للمنتخب الأخضر وسط المدرجات.

وحقق المنتخب السعودي في مباراته اليوم الثلاثاء، ضد الأرجنتين فوزا تاريخيا بهدفين لهدف واحد.

ورغم مبادرة المنتخب الأرجتيني بتسجيل هدف عن طريق نجمه ليونيل ميسي إلا أن المنتخب السعودي استطاع أن يحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى.

المصدر: RT + وكالات

مونديال قطر

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